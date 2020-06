Fuzil calibre 5,56 apreendido chama a atenção após ação em Viamão

publicidade

O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil apurou que o fuzil calibre 5,56, apreendido com munição na quinta-feira em Viamão, é de fabricação norte-americana e foi trazido ilegalmente já montado do exterior. A numeração dela havia sido suprimida. Na manhã desta sexta-feira, a delegada Caroline Jacobs observou que a arma oferece “a facilidade de portar pelo tamanho”.

A apreensão ocorreu durante uma ação na localidade do Morro da Aparecida, no bairro Santa Isabel. A região é marcada por um forte tráfico de drogas. A delegada Caroline Jacobs destacou que a ação faz parte de uma investigação durou cerca de um mês