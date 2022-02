Gaúcho é preso pela PRF ao dirigir bêbado e fazer zigue-zague em Santa Catarina

publicidade

É de Porto Alegre o veículo cujo motorista embriagado fazia zigue-zague com faróis apagados na BR 101, em Biguaçu, em Santa Catarina. A confirmação é da Polícia Rodoviária Federal. O condutor, um gaúcho de 47 anos, que dirigia um Volkswagen Tiguan, foi preso.

O flagrante ocorreu na noite de sábado passado. Conforme a PRF, o veículo chegou a se chocar na mureta central que separa as pistas da rodovia. O condutor foi denunciado através do 191, número de emergência da PRF.

Com as informações repassadas, os policiais rodoviários federais efetuaram a abordagem segura do carro. O teste com etilômetro resultou 0,77 mg/l, mais de duas vezes o índice que configura crime de trânsito.

O motorista foi conduzido à DP de São José, onde vai responder pelo crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.