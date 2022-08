Gaúchos são presos com carregamentos de drogas, armas e cigarros em Santa Catarina

publicidade

Dois gaúchos foram presos com carregamentos de armas, drogas, dinheiro falso e cigarros contrabandeados na região Oeste de Santa Catarina. Os flagrantes ocorreram na noite desse domingo durante uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar e Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de SC.

Em Cunha Porã, um ônibus com placas de Novo Hamburgo (RS), foi abordado na área urbana da cidade. Houve a apreensão de 10 pistolas turcas de calibre nove milímetros e de uma espingarda calibre 12, além de cerca de 50,5 quilos de crack e aproximadamente 55 mil mil pacotes de cigarros paraguaios. Em torno de R$ 10 mil em notas falsas de 50 reais, vários frascos de anabolizantes e de medicamentos abortivos também foram recolhidos.

Já em Iraceminha, outro ônibus, com placas de Correia Pinto (SC) foi interceptado em um posto de combustíveis às margens da BR 282. Dentro do veículo havia 200 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Os dois condutores dos ônibus, ambos gaúchos, de 31 e 30 anos, foram presos e encaminhados, com as armas e drogas, para a Polícia Federal de Chapecó. Por sua vez, os cigarros foram levados ao depósito da Receita Federal de Chapecó.

Foto: PRF / Divulgação / CP