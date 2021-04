Gerente do narcotráfico que controlava distribuição de drogas é preso em Sapucaia do Sul

publicidade

Um sistema de distribuição de drogas foi desarticulado pela Polícia Civil em uma operação finalizada na madrugada deste sábado pela 2ª DP de Sapucaia do Sul. A equipe do delegado Thiago Carrijo Fraga apreendeu cerca de 1,2 mil pedras de crack, pesando 188 gramas, e 207 pinos de cocaína, totalizando 262 gramas. Um traficante que atuava como gerente no esquema foi preso.

Após diversas prisões na região, os agentes levantaram informações sobre o responsável pela distribuição dos entorpecentes. Na investigação, o suspeito foi então identificado como quem abastecia a rede de pontos de venda na cidade, com utilização de uma moto.

A abordagem do criminoso ocorreu quando ele faria mais uma entrega na cidade. O delegado Thiago Carrijo Fraga observou que a prisão desorganiza o narcotráfico. Já o diretor da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana (2ª DPRM), delegado Mario Souza, lembrou que a atuação das forças de segurança tem contribuído para a redução dos principais indicadores de violência em Sapucaia do Sul.