Gigante do gás alemã processará Gazprom por cortes de fornecimento

publicidade

A gigante energética alemã Uniper levará a empresa russa Gazprom a um tribunal internacional por violações no fornecimento de gás, informou a empresa em comunicado nesta quarta-feira (30). De acordo com a Uniper, essas violações já custaram 11,6 bilhões de euros (US$ 12 bilhões) e anunciou uma ação legal contra a Gazprom em um tribunal de Estocolmo para pedir indenização pelo gás que não é entregue desde junho.

"São volumes de gás acordados contratualmente com a Gazprom, mas que não foram fornecidos e para os quais tivemos de comprar substitutos a preços de mercado extremamente altos, e ainda temos que fazer isso", disse o CEO, Klaus-Dieter Maubach.

Após a invasão russa da Ucrânia, a Gazprom interrompeu o fornecimento por gasodutos para a Alemanha, em aparente retaliação às sanções ocidentais contra a Rússia, o que disparou os preços da energia.

Desde então, a Uniper foi forçada a comprar gás de reposição a preços mais altos, que a empresa diz ter custado até agora 11,6 bilhões de euros. A Uniper, maior importadora de gás da Alemanha, foi à falência e o governo anunciou um plano de resgate.