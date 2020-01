Glenn Greenwald critica denúncia do MPF: “Retaliação” e “ataque contra a imprensa”

publicidade

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, o jornalista norte-americano Glenn Greenwald, denunciado junto a outras seis pelos pelo Ministério Público Federal por associação criminosa no caso de hackeamento de celulares de autoridades, criticou o que chamou de “uma retaliação do governo Bolsonaro”. Na mensagem de quase dois minutos, o profissinal afirma que o procurador da República Wellington Divino de Oliveira, que assina a denúncia, “está usando seu cargo para atacar inimigos políticos”.

“Gostaria de discutir alguns fatos com vocês”, diz, após se apresentar. “Primeiramente, o procurador que levou essa denúncia é o mesmo que tentou criminalizar o Felipe Santa Cruz (presidente da Ordem dos Advogados do Brasil) por criticar Sérgio Moro. Obviamente está usando seu cargo para atacar inimigos políticos”, afirma, ressaltando que a as autoridades não o haviam indiciado durante as diligências sobre crimes cibernéticos.

Greenwald lembra que “a própria Polícia Federal, sob comando do Ministro Moro, fez uma investigação completa e concluiu com clareza que eu não cometi nenhum crime, muito pelo contrário, disse que eu sempre fiz meu trabalho como jornalista com muita cautela, responsabilidade e profissionalismo”. Por fim, o jornalista diz que a medida “é um ataque contra a imprensa livre, contra nossa reportagem, mas também contra a Polícia Federal e o STF, que disse que eu não posso ser investigado, muito menos denunciado pela minha reportagem porque é uma aberração do direito constituição de uma imprensa livre”.

“Nós nunca vamos ser intimidados. Vamos continuar a fazer jornalismo, nosso trabalho e sempre vamos defender uma imprensa livre”, conclui. Minutos mais tarde, o jornalista também compartilhou uma mensagem em forma de nota, onde praticamente reproduz o que havia falado.

O site The Intercept Brasil também se manifestou, com um comunicado compartilhado em suas redes sociais.