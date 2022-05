Governo autoriza nomeação de 1.250 aprovados na PF e PRF

publicidade

Dois decretos publicados no Diário Oficial da União desta quinta-feira autorizam a nomeação de 1.250 candidatos aprovados e não classificados nos concursos das polícias Federal (PF) e Rodoviária Federal (PRF), sendo 625 candidatos para cada instituição. Os editais foram divulgados em janeiro do ano passado.

No caso da PRF, o preenchimento das vagas dependerá da homologação do resultado do certame, da quantidade originalmente prevista e da existência delas na data da nomeação.

O concurso da PF prevê o preenchimento das vagas distribuído com os seguintes cargos:

- agente: 382 vagas

- escrivão: 172 vagas

- delegado: 53 vagas

- papiloscopista: 18 vagas

Menos vagas do que o esperado

Há algumas semanas, o presidente Jair Bolsonaro (PL) acionou dois ministérios para ampliar para mil o número de vagas para agentes aprovados nos concursos. No entanto, recuou e afirmou que seriam chamados 625 agentes de cada instituição.