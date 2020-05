Granada de treinamento e espingarda são apreendidas pela Polícia Civil em Canoas

publicidade

A Polícia Civil anunciou na manhã desta segunda-feira a apreensão de uma granada de treinamento em Canoas. O artefato estava em uma oficina mecânica no bairro Igara. Agentes da 2ª DP, sob comando da delegada Miriam Thomé, realizaram uma ação no local no final de semana após investigação que apontava para a possibilidade de o responsável pelo estabelecimento comercial estar armazenando e vendendo armamento. Ele foi preso no local.

A delegada Miriam Thomé observou “que a contribuição da sociedade através de denúncias é muito importante para fazer cessar esse tipo de crime que ocorre para facilitar o cometimento de delitos violentos contra o patrimônio ou vida". Já o diretor da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana (2ª DPRM), delegado Mario Souza, afirmouque “as investigações continuam para averiguar os colaboradores do indivíduo no comércio ilegal de armas de fogo".