Grupo criminoso é investigado pela Polícia Civil por extorquir famílias de comerciantes em Viamão

A Delegacia de Polícia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Viamão, sob comando do delegado Eduardo Limberger do Amaral, investiga uma série de extorsões cometidas por um grupo criminoso contra famílias de comerciantes. Os prejuízos causados às vítimas somam R$ 118 mil.

Na manhã desta sexta-feira foi desencadeada a operação Mousetrap em Viamão, Porto Alegre e Gravataí. Os agentes cumpriram 20 ordens judiciais, sendo dez mandados de busca e apreensão, oito bloqueios de contas bancárias e duas prisões preventivas. Quatro telefones celulares foram recolhidos.

A investigação apurou que o grupo criminoso tem base no bairro Vila Elza. Os crimes eram coordenados de dentro do sistema prisional via telefone celular pelo líder, de 45 anos, e operacionalizado por integrantes que residem na mesma região. Ele e o braço direito, de 28 anos, foram presos na ação.

As extorsões eram praticadas via mensagens de texto, áudio e até por meio de chamadas de vídeo do interior da cela prisional. Os valores eram pagos em espécie ou via pix bancário, sendo distribuídos para contas de integrantes da facção ou de seus familiares..

Conforme os policiais civis da Draco de Viamão, o líder possui antecedentes por homicídio, roubo majorado, tortura, tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo, entre outros. Já o braço direito dele tem envolvimento com homicídio, tráfico de drogas, associação ao tráfico e receptação, entre outros delitos.