Guarda Municipal de Canoas desfaz aglomeração de 150 pessoas na madrugada

A Guarda Municipal de Canoas flagrou cerca de 150 pessoas aglomeradas em uma festa, que era realizada no bairro Marechal Rondon, na madrugada deste sábado. Segundo a corporação, o estabelecimento comercial que permitiu a infração aos protocolos sanitários, impostos em razão da pandemia, foi fechado pela prefeitura.

Os proprietários foram notificados da medida. A Operação Sossego, que conta ainda com agentes da Brigada Militar, Diretoria de Trânsito, Vigilância Sanitária e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (SMDETI), também interveio em um segundo evento, que reuniu 20 pessoas.

Neste caso, o local foi interditado em razão do descumprimento dos decretos estadual e municipal. Já no bairro Mathias Velho, um veículo Montana foi abordado em situação suspeita. O carro havia sido roubado instantes antes, em frente a um mercado localizado na avenida Rio Grande do Sul. O motorista foi conduzido pela polícia.

Denúncias

A prefeitura de Canoas orienta que denúncias de casos do tipo sejam encaminhadas à Brigada Militar, que atende no número 190; à Polícia Civil, pelo 197; ou à Guarda Municipal, no 153. A administração também disponibiliza um canal no WhatsApp para a comunicação de ocorrências, de forma gratuita e anônima. O número é (51) 99301-4751.

