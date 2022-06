Guarda Municipal flagra pichador cadeirante no Centro de Porto Alegre

publicidade

A Guarda Municipal flagrou um pichador cadeirante no viaduto Otávio Rocha, na avenida Borges de Medeiros, no Centro de Porto Alegre. A ocorrência foi registrada na madrugada deste sábado durante a operação Esforço Concentrado, realizada em várias ruas da Capital.

O pichador, de 25 anos, ficou paraplégico justamente em um acidente ocorrido durante uma das pichações, tendo sido detido cinco vezes pelo mesmo crime.

Houve a apreensão de cinco latas de spray, entre outros objetos. Um segundo indivíduo estava junto, mas não pichou, pois gravava o ato com um telefone celular.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil. O pichador foi autuado pela prefeitura com base no Código de Posturas de Porto Alegre, que prevê multa diária de R$ 3,7 mil, podendo chegar a R$ 12,8 mil, em valores atuais, pela prática de pichação.

“Ao intensificar as patrulhas, a Guarda Municipal também tem aumentado o número de prisões. De forma integrada com as forças policiais, estamos atuando em diferentes frentes para auxiliar no combate à criminalidade”, frisou o secretário-adjunto de Segurança, Comissário Zottis.

Veja Também

A operação Esforço Concentrado aconteceu entre a noite de sexta-feira e a madrugada deste sábado. Durante a ofensiva, ações de fiscalização também ocorreram em pontos do bairro Cidade Baixa. Na rua da República, um bar foi autuado por manter cadeiras e mesas na calçada em desacordo com a autorização de funcionamento. No Centro, áreas estratégicas foram monitoradas para evitar o comércio ilegal de ambulantes.

Denúncias podem ser feitas pelos telefones 153 e 156.