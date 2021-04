Guarda Municipal intervém em briga generalizada na Orla Moacyr Scliar, em Porto Alegre

publicidade

A Guarda Municipal interveio em uma briga generalizada ocorrida na madrugada deste sábado na Orla Moacyr Scliar, em Porto Alegre. O tumulto foi registrado pelas câmeras de monitoramento na área, o que provocou a imediata ação do órgão municipal de segurança pública. No local foi constatada a presença de grupos numerosos de jovens e consumindo bebibas alcóolicas. Todos foram abordados e dispersados, inclusive os brigões.

Entre a noite de sexta-feira e madrugada de sábado, o efetivo da Guarda Municipal efetuou várias ações, com dispersão de aglomerações de centenas de pessoas em vários pontos da Capital, como praça Maurício Cardoso, Largo dos Açorianos e Largo Zumbi dos Palmares, além das além da rua Fernando Machado, no Centro Histórico, rua Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento, e rua Professor Freitas de Castro, no bairro Azenha, entre outras. Seis ocorrências foram registradas.

As ações da Guarda Municipal ocorreram de modo integrado com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e com a Brigada Militar. Um bar foi autuado e interditado na avenida Berlim, no bairro São Geraldo, pois estava atendendo clientes no seu interior no começo desta madrugada. O estabelecimento descumpria decreto relacionado à Covid-19. Pela norma, os bares podem funcionar somente até às 22h. Denúncias podem ser feitas pelo 153 e 156.