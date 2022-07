Guarda Municipal prende ladrão de cabos elétricos no Parque Marinha do Brasil, em Porto Alegre

publicidade

A Guarda Municipal de Porto Alegre efetuou mais um flagrante de furto de cabos elétricos. Na madrugada desta segunda-feira, um ladrão foi preso em flagrante ao tentar a fiação interna de um poste de concreto no Parque Marinha do Brasil. Com histórico de furtos de fios, o acusado foi conduzido para a 2ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (2ª DPPA) da Polícia Civil.

Já na última sexta-feira, o efetivo da Ronda Ostensiva (Romu) da Guarda Municipal prendeu um assaltante na avenida Júlio de Castilhos, na área central da cidade. Junto com um cúmplice, o suspeito havia tentado roubar um motorista de aplicativo.