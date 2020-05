Helicóptero da Polícia Civil auxilia combate a incêndio em mata no interior de Nova Petrópolis

publicidade

A Polícia Civil auxilia na manhã desta sexta-feira o combate ao incêndio que atinge desde domingo passado a região de mata da atração turística Esculturas Parque Pedras do Silêncio, em Linha Brasil, no interior do município de Nova Petrópolis, na Serra. O helicóptero da Divisão Aérea de Operações da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) foi enviado para a área e tem despejado milhares de litros de água sobre vegetação em chamas por meio de um enorme cesto pendurado na aeronave.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Nova Petrópolis informou que a ajuda aérea foi solicitada pelo 5º Batalhão de Bombeiros Militar de Gramado. O local onde está o fogo é de difícil acesso, o que impossibilita a aproximação de viaturas por terra.

Aberto para a visitação em novembro de 2014, o Esculturas Parque Pedras do Silêncio, um empreendimento particular, foi idealizado com o objetivo de resgatar e valorizar a história da imigração germânica, mantendo viva a cultura e tradição por intermédio da arte. “Quero fazer um alerta e chamara atenção para o que está acontecendo. Alguém colocou fogo não se sei proposital ou por descuido. Estamos fazendo o possível para combater esse incêndio”, declarou o comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Nova Petrópolis, Edison Rother, nas redes sociais nessa quinta-feira.