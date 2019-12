Homem é detido após expulsar mãe de apartamento em Porto Alegre

publicidade

O homem responsável por expulsar a própria mãe do apartamento em que ambos moravam foi detido na manhã desta terça-feira em Porto Alegre. O caso ocorreu em um prédio da avenida Franklin Roosevelt, no bairro Floresta, e chegou ao conhecimento da BM depois que a mulher conseguiu entrar em contato com as autoridades.

A ocorrência mobilizou o Batalhão de Operações Especiais (Bope) e obrigou a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) a isolar parte da avenida para que uma negociação fosse realizada.

Após expulsar a mãe, homem decidiu se trancar no apartamento, fazendo com que a BM usasse um negociador para evitar algo pior. Mais tarde, os PMs conseguiram ingressar no local e imobilizaram o rapaz com uma arma não letal. Ele foi encaminhado a um hospital próximo pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) antes da ocorrência ser registrada.