Homem é esfaqueado e morto após briga na área externa da Festa da Uva, em Caxias do Sul

Um homem morreu, na madrugada desta quarta-feira, após ter sido esfaqueado na rua Ludovico Cavinatto, no bairro Nossa Senhora da Saúde, em Caxias do Sul. A morte, segundo a Brigada Militar, ocorreu em frente ao estacionamento do Parque Mário Bernardino Ramos, onde tradicionalmente ocorre a Festa da Uva.

Segundo o boletim da ocorrência, próximo às 03h30min, um grupo de jovens se envolveu em uma briga na área externa dos pavilhões do evento. Ao chegarem no local da ocorrência, os soldados encontraram com o jovem morto e outros dois, feridos. A dupla foi levada para o Hospital Pompéia, e não corre riscos de morte.

A vítima do homicídio é um rapaz de 21 anos. Ele foi ferido por um objeto cortante e atendido pela Samu, porém não resistiu e morreu no local.

Momentos após a ocorrência, o Hospital Pompéia entrou em contato com a Brigada Militar informando a entrada de mais um homem, esfaqueado na mão e braço. A Brigada Militar permanece nas buscas pelo autor do assassinato.