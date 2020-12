Homem é executado a tiros e outro sobrevive no bairro Nonoai, na Zona Sul de Porto Alegre

publicidade

Uma execução foi registrada no início da manhã deste domingo em Porto Alegre. Na Alameda Dois, no bairro Nonoai, um indivíduo foi morto a tiros e tombou sem vida na via pública. Já um outro que estava junto ficou ferido. Acionados na ocorrência, os policiais militares do 1º BPM compareceram e isolaram a área para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias.

O homem ferido foi atendido inicialmente no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) antes de ser encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro. As investigações serão realizadas pela Polícia Civil, através da 6ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (6º DPHPP). Os autores e a motivação do crime permanecem desconhecidos.