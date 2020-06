Homem é executado a tiros em Xangri-Lá, no Litoral Norte

publicidade

A Brigada Militar e a Polícia Civil foram acionadas em um homicídio ocorrido no final da noite de sexta-feira em Xangri-Lá, no Litoral Norte. O crime ocorreu na Rua Miraguaia. Um homem foi executado a tiros dentro de uma residência. Segundo as primeiras informações, quatro indivíduos chegaram no local em um Chevrolet Vectra, de cor prata, que apareceu depois incendiado na beira do mar.

Na casa, que foi isolada para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias, foram recolhidas 27 petecas de cocaína e cerca de R$ 2 mil em dinheiro. A vítima, de 34 anos, tinha antecedentes criminais por dano, ameaça, lesão e menor infrator por furto em veículo.

Serra

Em Caxias do Sul, um indivíduo foi morto a tiros na noite dessa sexta-feira no bairro Serrano. O homicídio ocorreu na rua Vítor Borges Vieira. A vítima teve a residência invadida pelos atiradores e ainda tentou fugir por um pátio de um condomínio, onde acabou sendo baleada. Os criminosos estavam em um Hyundai HB20, de cor preta.