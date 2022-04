Homem é executado no bairro Teresópolis, em Porto Alegre

publicidade

Uma nova execução mobilizou a Brigada Militar, Polícia Civil e Instituto-Geral de Perícias na noite dessa segunda-feira em Porto Alegre. No bairro Teresópolis, um homem, de 33 anos, foi morto, com vários tiros de espingarda calibre 12, dentro da residência situada na rua Arnaldo Bohrer.

O homicídio teria sido cometido por ao menos três indivíduos armados que invadiram a moradia, após desembarcarem de um Volkswagen Gol, de cor branca. A vítima tinha antecedentes por narcotráfico, estupro de vulnerável e lesão corporal, entre outros. Recentemente, havia sido preso por tráfico e porte, mas já estava solto.

Policiais militares do 1º BPM compareceram no local, que foi isolado para o trabalho do Departamento de Criminalística e do Departamento Médico Legal, ambos do Instituto-Geral de Perícias.

O caso está sendo investigado pelos agentes da 6ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (6ª DPHPP). À reportagem do Correio do Povo na manhã desta terça-feira, o diretor da Divisão de Homicídios do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegado Eibert Moreira Neto, avaliou que a execução “a princípio tem ligação com o conflito entre as facções”, que acontece nas últimas semanas na Capital, com mortes e confrontos entre dois grupos rivais. “Ainda precisamos depurar”, ressalvou o delegado Eibert Moreira Neto.