Homem é executado no pátio da casa em Tramandaí, no Litoral Norte

O corpo de um homem executado a tiros foi encontrado na manhã deste sábado em Tramandaí, no Litoral Norte. A vítima, de 34 anos, estava caída mo pátio de uma residência, situada na rua Domingos de Moraes, no bairro São Francisco 1.

O efetivo do 2º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (2º BPAT) compareceu no local do homicídio, após ligações via o telefone 190. Sobre a vítima, os policiais militares encontraram um carregador parcialmente municiado com munições de calibre nove milímetros.

O indivíduo, que resdia na casa, tinha antecedentes por desacato, lesão corporal, vias de fato, incêndio doloso e descumprimento de medida protetiva de urgência.

O local foi isolado para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias. O caso será investigado agora pela Polícia Civil.