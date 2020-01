Homem é morto a tiros no Partenon, na Zona Leste de Porto Alegre

publicidade

Um homem foi morto a tiros no bairro Partenon, na Zona Leste de Porto Alegre, na noite desta segunda-feira. O crime ocorreu em um bar na rua Albion.

De acordo com informações da Brigada Militar, a vítima chegou ao estabelecimento em uma caminhonete Tucson e entrou no bar. Logo após, outro homem apareceu e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que morreu no local.

O carro da vítima estava estacionado em frente ao bar, com o pisca alerta ligado. Há a suspeita que ele tenha entrado no estabelecimento para pedir ajuda, antes de ser assassinado.