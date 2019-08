Homem é morto com golpes na cabeça, em Porto Alegre

publicidade

Um homem foi morto na noite desta quinta-feira no bairro Vila Nova, na zona Sul de Porto Alegre. De acordo com a Brigada Militar (BM) o corpo de Rafael Caruccio Burgos de Oliveira, de aproximadamente 50 anos, foi encontrado sem vida na estrada Eduardo Prado.

O crime aconteceu por volta das 20h, e segundo as informações preliminares, o homem teria sido morto em uma briga, já que ele estava com marcas de pancadas na cabeça e não tinha nenhuma marca de tiro. Ainda segundo as informações preliminares, Oliveira vivia em situação de rua. As investigações serão feitas pela Polícia Civil.