Homem é morto com mais de dez tiros em Sapucaia do Sul

Um homem de 23 anos, identificado como Emerson Siri Fiuza, foi morto com mais de dez tiros dentro de sua casa no Bairro Fortuna, em Sapucaia do Sul, na madrugada do último sábado (15). Três homens invadiram a residência da vítima vestindo camisetas da Polícia Civil. Emerson foi levado a um cômodo da casa, onde foi amarrado e executado com múltiplos disparos de arma de fogo.

Socorro foi chamado por volta da 01h30, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada da equipe da SAMU.