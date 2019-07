Homem é morto em confronto com a Brigada Militar em Capão da Canoa

publicidade

Um homem foi morto na noite desta terça-feira após entrar em confronto com a Brigada Militar (BM) em Capão da Canoa, no litoral Norte do estado. De acordo com a BM, ele e um comparsa roubaram um carro na cidade de Imbé, também no litoral. A dupla teria utilizado o veículo para assaltar um posto de gasolina em Mariluz, cidade vizinha.

Por volta das 20h20min a BM de Tramandaí iniciou a perseguição à dupla, que utilizou a beira-mar para fugir pelas cidades litorâneas. Ao chegarem em Capão da Canoa eles foram abordados por outra guarnição. Ainda segundo a Brigada, ele disparou contra os policiais e acabou sendo ferido durante o confronto. O homem, identificado como Marcelo Cravo Pereira, chegou a ser encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Capão da Canoa e depois para o Hospital Santa Luzia, porém durante o trajeto acabou falecendo.

A Brigada afirma que com ele foi encontrado um revólver calibre 38. Ainda conforme a BM, ele tinha antecedentes criminais por roubo de veículo e roubo a residência.

O outro homem que estava no carro foi preso e encaminhado à Delegacia de Capão da Canoa, onde está sendo feito o registro de flagrante. Ele deve ser encaminhado ao presídio de Osório.