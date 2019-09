Homem é preso com 86 quilos de maconha na ERS 453, em Farroupilha

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã deste domingo, um homem com 113 tabletes de maconha, totalizando 86,7 quilos da droga, na cidade de Farroupilha, na Serra do Rio Grande do Sul. O flagrante ocorreu na ERS 453 durante uma operação de combate ao crime na região. Conforme a PRF, a droga tinha como destino a cidade de Caxias do Sul.

Após perceber a polícia, o criminoso fugiu em alta velocidade em um veículo Saveiro cor azul em direção a Farroupilha. A droga foi encontrada no interior da caçamba do veículo. O homem, 31 anos, residente em Caxias de Sul, foi encaminhado para a Degalacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Caxias do Sul para a formalização da ocorrência. O homem, natural de Anita Garibaldi (SC), não possuia antecedente criminal.