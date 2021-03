Homem é preso com cerca de 2,6 quilos de skunk em Santa Vitória do Palmar

publicidade

A Polícia Federal (PF) prendeu um homem por tráfico internacional de entorpecentes com cerca de cerca de 2,6 quilos de substância semelhante a skunk, na segunda-feira, na BR 471, em Santa Vitória do Palmar. De acordo com a PF, a prisão ocorreu ao revistarem um ônibus que realizava o trajeto Chuí/Porto Alegre.

Os policiais fizeram a prisão ao constataram que um passageiro tinha a droga na bagagem. O preso, de 29 anos, residente em Florianópolis, em Santa Catarina, foi conduzido para a delegacia de Polícia Federal e indiciado pelo crime de tráfico internacional de drogas.

Segundo a PF, o crime tem pena prevista de cinco até 15 anos de reclusão.

