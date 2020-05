Homem é preso em flagrante com farta munição e armas em Porto Alegre

publicidade

Um homem foi preso, na noite dessa sexta-feira, após ser pego em flagrante pela Brigada Militar (BM) com farta munição e armamento de uma facção criminosa, em Porto Alegre. Segundo os policiais, a ação foi deflagrada na rua Madre Tereza de Calcutá, no bairro Rubem Berta. Durante o patrulhamento na área, o efetivo do 20º BPM abordou um indivíduo que estava saindo do pátio de uma residência e retornou rapidamente para dentro da casa ao ver a viatura.

No local, os policiais militares recolheram 424 cartuchos de munição, sendo 200 de fuzil calibre 5.56, outros 131 de calibre 9 milímetros, 92 de calibre 22 e um de calibre 380, além de uma carabina calibre 30 de fabricação norte-americana. Oito carregadores, dos quais três do tipo caracol que aumenta a capacidade de tiros de uma pistola ou fuzil, junto com um radiocomunicador, também foram recolhidos. O criminoso, de 46 anos, foi preso em flagrante pelo efetivo do 20º BPM.