Homem é preso em Gravataí com mais de 2 mil comprimidos de ecstasy e 787 pontos de LSD

Agentes da 4ª Delegacia de Polícia Distrital de Porto Alegre cumpriram, nesta sexta-feira, um mandado de busca e apreensão no bairro Santa Cruz, em Gravataí. Na residência, prenderam um homem em flagrante por posse de mais de 2,2 mil comprimidos de ecstasy, 787 pontos de LSD e porções de MDMA (metilenodioximetanfetamina).

O autuado já tinha antecedentes por tráfico de drogas. Encaminhado ao sistema prisional, ele vai permanecer à disposição da justiça.

Operação Narco Brasil

A ação integrou a Operação Narco Brasil, iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) que já atuou em 3,7 mil municípios, com um efetivo de 74,7 mil policiais, e apreendeu 133 mil quilos de drogas no ano passado.

De acordo com os últimos números divulgados, foram apreendidos cocaína (12,1 mil kg), crack (7 mil kg), haxixe (75 kg), maconha (88,2 mil kg), skank (3 mil kg) e drogas sintéticas (22,5 mil kg). Quanto a insumos para a fabricação de drogas, foram apreendidos 495 kg. O total de drogas incineradas chegou a 272.895 kg.

Segundo o Ministério da Justiça, a operação também resultou na prisão de 9.152 pessoas e na apreensão de armas (3.052), munições (22.021) e veículos (3.296). Também foram detidos 876 menores de idade.

