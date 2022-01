Homem é preso em Porto Alegre por compartilhamento de pedofilia infanto-juvenil

publicidade

A 2ª Delegacia da Criança e Adolescente de Porto Alegre prendeu um homem de 52 anos por compartilhamento de pedofilia infanto-juvenil, hoje, na Capital. A ação de repressão à violência sexual cumpriu mandado de busca e apreensão expedido em investigação do crime de estupro de vulnerável.

Conforme apurado, o suspeito era investigado pelo abuso sexual de dois meninos, com idades de 10 e sete anos que moravam na mesma casa – familiares - do preso. Durante a instrução do inquérito policial, vários CDs contendo cenas de pornografia e atos sexuais praticados com outras crianças do sexo masculino foram apreendidos.

Na ação, os policiais, acompanhados de peritos técnicos do Instituto-Geral de Perícias (IGP-RS), apreenderam vasto material pornográfico envolvendo menores de idade e, ainda, comprovaram que o investigado distribuía, através de aplicativos de redes sociais, as imagens que detinha. Ele não tem antecedentes criminais.

