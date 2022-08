Homem é preso por porte ilegal de arma após agredir companheira em Gramado

publicidade

Um homem de 43 anos foi preso na noite de sábado na localidade de Linha Marcondes, interior de Gramado, na Serra gaúcha, suspeito de violentar sua companheira, de 49 anos. A Brigada Militar (BM) foi acionada para atender a ocorrência. Chegando ao local, a vítima contou aos agentes que seu companheiro discutiu com ela sem motivos aparentes, passando a agredi-la com tapas, empurrões e puxões de cabelo.

A guarnição localizou o suspeito visivelmente embriagado, e demonstrando resistência em dialogar com os policiais militares. Ainda de acordo com a polícia, ele disse que “só sairia morto” do local. Em seguida, ele entrou em sua residência, e familiares alertaram aos agentes que ele possuía uma arma em sua casa.

Com o apoio da Força Tática, o homem se acalmou, admitiu ter ingerido bebida alcoólica e ter discutido com a companheira. Na sequência, ele indicou onde estava sua arma, um revólver calibre 32, o qual o homem tinha porte ilegal, carregado com cinco munições intactas, junto com outras oito munições, totalizando 13. Todos foram conduzidos para o hospital e depois à delegacia local para o registro da ocorrência.

Veja Também