Homem é preso por tráfico de drogas em Sarandi

Um homem, de 26 anos, foi preso nesta sexta-feira por tráfico de drogas na cidade de Sarandi, na Zona da Produção. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele conduzia um Ford Fiesta na BR 386 quando foi abordada por policiais rodoviários. Com ele foram encontrados um quilo de maconha, 750 gramas de cocaína e 900 gramas de crack.

A PRF relatou que o homem é morador de Sapiranga. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Sarandi para o registro do flagrante. Neste ano, na área da 8ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal com sede em Sarandi, foram registradas as apreensões de 8,4 toneladas de maconha, 120 quilos de cocaína, 2,4 quilos de crack, 2,9 quilos de haxixe e 6,2 quilos de skunk (conhecida com supermaconha).