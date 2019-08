Homem ataca alunos com machado em escola de Charqueadas

publicidade

Um homem invadiu o Instituto Estadual de Educação Assis Chateaubriand, em Charqueadas, e atacou alunos do local com um machado na tarde desta quarta. De acordo com uma funcionária da escola, que pediu para não ser identificada, quatro alunos ficaram feridos. O agressor não é aluno e portava também um coquetel molotov. “Bem aquelas coisas que a gente vê na TV. Foi horrível. Está todo mundo assustado”, afirmou, explicando que as aulas foram canceladas.