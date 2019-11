Homem com arma falsa é morto em abordagem da BM em Porto Alegre

publicidade

Um homem com uma arma falsa foi morto durante uma abordagem da Brigada Militar (BM) realizada durante a madrugada desta terça-feira no Morro Santa Tereza, na zona Sul de Porto Alegre. Segundo informações da BM, o caso ocorreu na Vila Buraco Quente, por volta das 2h.

Integrantes do 1º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram realizar uma incursão no local e decidiram abordar alguns homens que estavam no local. Neste momento, conforme a BM, uma das pessoas que estavam ali apontou para os policiais militares um objeto que seria uma arma. O homem acabou baleado e foi encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro (HPS). Ele morreu depois de não resistir ao ferimento.

Mais tarde, ao analisar a arma que foi apontada para os PMs durante a abordagem, ficou constatado que tratava-se de um simulacro. Após o caso, a Brigada Militar reforçou o policiamento no local. Sete policiais militares foram designados para patrulhar a região.