Homem invade ônibus e mata três pessoas em Piracicaba (SP)

* Com informações da Record TV

Três pessoas morreram após um homem invadir um ônibus e atacar os passageiros a facadas em Piracicaba, no estado de São Paulo, no fim da tarde desta terça-feira. As vítimas foram duas mulheres e um homem. De acordo com a Polícia Militar (PM), outras três pessoas ficaram gravemente feridas. Após o ataque, o homem se rendeu e foi preso pela PM.

Segundo o major Freixo, da Polícia Militar de Piracicaba e responsável por atender a ocorrência, o homem teve um surto psicótico e atacou de forma aleatória. Ele não anunciou assalto e iniciou as agressões sem motivo.

Quando o crime ocorreu, o coletivo estava na avenida Armando de Salles de Oliveira, no cruzamento com a rua Regente Feijó, nas proximidades do Terminal Urbano da cidade. A cena do ataque foi gravada por passageiros e circula pelas redes sociais.

As vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao hospital. O local foi interditado.