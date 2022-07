Homem ligado ao tráfico internacional de drogas é executado no bairro Menino Deus, em Porto Alegre

publicidade

Um indivíduo ligado ao tráfico internacional de drogas foi executado a tiros no começo da tarde deste sábado no bairro Menino Deus. A vítima, de 52 anos, descia de um Hyundai HDB, de cor branca, na rua Dezessete de Junho, onde residia, quando foi alvejada com vários tiros de calibre nove milímetros. Os atiradores estavam em um veículo hatch, de cor azul, e fugiram depois em direção à avenida Getúlio Vargas. As primeiras informações apontam que seriam quatro indivíduos armados.

Vizinhos acionaram a Brigada Militar. Policiais militares do 1º BPM isolaram o local para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias (IGP). Uma equipe volante da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) também esteve presente.

O caso será investigado pela 6ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Pronto Atendimento (6ª DPHPP). Busca por imagens de câmeras de monitoramento e possíveis testemunhas estão entre as diligências.

A reportagem do Correio do Povo apurou que a vítima possui antecedentes criminais e já esteve associada no passado com o narcotraficante internacional Pavão, sendo apontada na época pelas autoridades como responsável por operacionalizar remessas de cocaína do Paraguai para o Rio Grande do Sul. Atuava identificando e contratando grupos logísticos para transportar carregamentos de drogas de Pavão, que encontra-se recolhido no sistema prisional federal. O esquema envolveria também a facção criminosa do Vale do Rio dos Sinos.