Homem mata a irmã e o cunhado a facadas em Capela de Santana

publicidade

Uma briga familiar terminou em um duplo homicídio nessa sexta-feira, em Capela de Santana, no Vale do Sinos. O casal Lucas Rieth Bitello, de 36 anos, e Maria Liciane Stroher Both, 35, foi morto pelo irmão da mulher. O suspeito, de 26 anos, esfaqueou os dois na frente das sobrinhas gêmeas de 12 anos. Ele mesmo ligou para a Brigada Militar e se entregou.

Vizinhos acionaram o Samu, mas as vítimas não resistiram aos ferimentos. Segundo a polícia, o homem foi ferido a faca no abdômen, peito e pescoço, já a mulher viu a briga e tentou intervir e foi ferida na barriga. O objeto usado no crime, com 20 centímetros de lâmina, e uma espingarda de chumbinho foram apreendidas com o jovem preso.

O suspeito do crime morava com Liciane e mais três irmãs no mesmo terreno. As testemunhas relataram que há dias eles já vinham discutindo por causa da construção de um canil.

Veja Também