Homem mata a mãe e a sobrinha de 10 meses em Rio Grande

Um homem, de 19 anos matou a mãe, de 44 anos, e a sobrinha, de 10 meses, na madrugada desta quarta-feira em Rio Grande, no sul do Estado. Conforme a delegada da Delegacia Especializada para a Mulher (DEAM), Paula Vieira Garcia, o caso ocorreu por volta das 5h na localidade da Barra. “A mãe, ele matou com golpe de faca, tesoura, pá, pau, usou o que tinha na frente”, lamentou.

A irmã do suspeito viu a discussão entre mãe e filho e pulou uma janela em busca de ajuda. Quando voltou com a polícia viu a mãe morta e a criança ferida. A bebê foi socorrida pelo SAMU até o hospital Santa Casa, mas morreu durante o atendimento. “Devemos concluir o inquérito até o fim da próxima semana. Ele responderá por dois feminicídios. É uma pessoa violenta e usuário de drogas".

No ano passado, o homem já havia sido preso por agentes da DEAM quando agrediu a companheira, de 17 anos, grávida, com mordida tão forte que arrancou a orelha da jovem. "É necessário que a justiça faça tudo para mantê-lo preso”, relatou. O homem foi levado para o Presídio Regional de Rio Grande.

“O delegado plantonista representou pela prisão preventiva e ele deve aguardar preso o processo”, afirmou. A delegada conta que o suspeito não quis assinar nenhum documento, não se manifestou e nem demonstrou arrependimento: “Ele ficou calmo todo o tempo e aparentou frieza”.