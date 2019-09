Homem morre ao ser atropelado em parada de ônibus de Viamão

publicidade

Um homem morreu ao ser atropelado em uma calçada de Viamão, Região Metropolitana, no começo desta quinta-feira. Conforme informações da Brigada Militar, um carro avançou sobre o calçamento da parada 42 da ERS-040, por volta das 8h, atingindo a vítima fatal. O motorista e um pedestre ficaram feridos e foram encaminhados para atendimento hospitalar.

Segundo a polícia, a vítima teria 26 anos e estava em Viamão para visitar a namorada. Ele estaria aguardando transporte público para retornar a Palmares do Sul, onde vivia.

O condutor de um Honda Civic perdeu o controle do veículo na curva da estrada, sentido Capital-interior, destruindo a parada de coletivos. O choque foi tão intenso que o veículo capotou sobre a estrutura, destruindo a cobertura do ponto de ônibus.

Moradores e comerciantes do bairro reclamam da localização da parada em uma curva. Recentemente, outro acidente fatal semelhante foi registrado no local. No final de julho, o motorista de um carro de passeio morreu ao colidir no mesmo local.

O efetivo do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) em Viamão, que estava em atendimento a um acidente em Águas Claras, solicitou apoio do 18ºBPM. A área está isolada para a chegada a perícia. Uma faixa de trânsito está bloqueada no local. A 2ª Delegacia de Polícia vai investigar o caso.