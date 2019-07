Homem morre baleado em Santiago neste domingo

publicidade

Uma briga resultou em uma morte no início da manhã deste domingo, em Santiago, Região Central do Rio Grande do Sul. Dois homens, entre eles um policial militar, discutiram por volta das 6h, na rua Sete de Setembro, no bairro Alta da Boa Vista.

O policial, que não estava de serviço, sofreu uma facada e atirou contra o indíviduo que o atacou. O homem morreu na hora. O PM foi encaminhado para o Hospital de Caridade de Santiago.