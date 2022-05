Homem morre em acidente em São Luiz Gonzaga

publicidade

Na noite deste sábado, na BR 285, em São Luiz Gonzaga, ocorreu uma colisão frontal que causou a morte de uma pessoa e lesões em outras duas. Por volta da 22h, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atender um acidente no km 569 da rodovia. O acidente envolveu uma carreta emplacada em São Borja, e um Fusca de São Luiz Gonzaga.

O motorista do Fusca, com 57 anos, morreu no local do acidente. Os dois ocupantes do caminhão tiveram lesões, o condutor de 29 anos graves e o passageiro com 58 anos leves, sendo socorridos para o Hospital de São Luiz Gonzaga. A carreta, que estava carregada com carga de ferro, tombou. O trânsito ficou bloqueado por duas horas.