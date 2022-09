Homem morre em acidente na RS-118, em Gravataí

publicidade

Um acidente ocorrido na madrugada deste domingo, ocasionou a morte de um homem na RS-118, em Gravataí. A vítima, de 58 anos, que não teve a identidade divulgada, dirigia um veículo Citröen, quando saiu da pista e colidiu em uma coluna do viaduto sob a avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira.

Segundo informações o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o Samu prestou atendimento, mas constatou o óbito em seguida. O trânsito chegou a ser desviado para a rua lateral no sentido Sapucaia do Sul-Gravataí, no quilômetro 19 da rodovia.