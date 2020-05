Homem morre em discussão por causa de som alto na zona Leste de Porto Alegre

publicidade

Uma desavença entre vizinhos terminou em morte na madrugada deste domingo, no Jardim Itú-Sabará, na zona Leste de Porto Alegre. O crime aconteceu por volta da 1h, quando moradores próximos do local onde estava a vítima, onde havia uma festa, foram pedir para que fosse reduzido o volume do som.

Houve uma discussão e na confusão, na rua Irmão Inocêncio Luís, próximo do número 700, Ricardo dos Santos foi esfaqueado e morreu, segundo o titular da 5ª Delegacia de Polícia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (5ª DHPP), delegado Luis Firmino.

A confusão iniciou quando um grupo de vizinhos foi ao local, se queixar do barulho alto tarde da noite. No entanto, de acordo com o que foi apurado pela equipe de plantão da delegacia, a recusa foi o estopim para o crime. "Os vizinhos foram reclamar e Ricardo disse que não ia abaixar", confirma Firmino.

A vítima, que não teve a idade revelada, estava na casa de um amigo, junto com a esposa, que não ficou ferida. O autor do crime teria fugido.