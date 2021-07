Homem morre no próprio incêndio que provocou após estrangular mulher dentro de casa em Porto Alegre

publicidade

A 1ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (1ª Deam) de Porto Alegre, sob comando da delegada Jeiselaure Rocha de Souza, investiga uma tentativa de feminicídio na qual morreu o autor do crime no bairro Coronel Aparício Borges, em Porto Alegre. Na manhã desta sexta-feira, o suspeito causou um incêndio na residência onde vivia com a companheira, situada na rua Nilo Torres. Ele acabou encurralado pelo fogo dentro da casa.

A vítima havia sido estrangulada pelo agressor, desmaiando em seguida com muitas lesões no pescoço. Os vizinhos arrombaram a porta da moradia e resgataram a mulher ferida, sendo encaminhada por uma equipe do Samu ao Hospital de Pronto Socorro. A ocorrência mobilizou inicialmente os policiais militares do 19º BPM e o efetivo do 1º Batalhão de Bombeiros Militar (1º BBM).

Após a operação de rescaldo, os bombeiros militares encontraram o corpo do indivíduo totalmente queimado em um dos quartos. O Instituto-Geral de Perícias esteve no local. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa também foi acionada.

Em entrevista à reportagem do Correio do Povo, a delegada Jeiselaure Rocha de Souza disse que “as informações preliminares dão conta que o companheiro não aceitou o fim do relacionamento”. Conforme a titular da 1ª Deam, ele não aceitava a separação do casal, ocorrida há seis meses.

“Ele esteve nesta manhã na residência, amarrou a vítima na cadeira que foi amordaçada e estrangulada, e depois colocou fogo na casa. O agressor morreu no local”, relatou. “A vítima não tinha medidas protetivas de urgência e nenhum registro de violência doméstica anterior”, observou. Conforme a delegada Jeiselaure Rocha de Souza , um vizinho que ajudou no resgate da mulher inalou fumaça e foi levado também ao HPS.