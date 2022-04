Homem morto a tiros é membro de uma das facções em guerra em Porto Alegre

publicidade

A guerra entre facções em Porto Alegre pode ter gerado sua 25ª morte nesta terça-feira. Um homem foi morto a tiros, na rua Professor Carvalho de Freitas esquina com a rua Bispo William Thomas, no bairro Teresópolis. Segundo o delegado titular da Delegacia de Homicídios de Gravataí e que estava responsável pelo plantão de homicídios de Porto Alegre e da Região Metropolitana, Daniel Queiroz, o indivíduo era um integrante da facção Bala na Cara e foi executado possivelmente por membros do grupo V7.

No momento em que foi alvejado, o criminoso voltava de um mercado a pé, acompanhado de outro indivíduo, também dos Bala na Cara, por volta das 21h. Queiroz explicou que o homem que foi a óbito usava tornozeleira. O que o acompanhava estava em liberdade condicional e não sofreu nenhum ferimento. Ele já prestou depoimento na condição de testemunha e foi liberado.

A apuração inicial apontou que a dupla foi surpreendida na esquina. "No começo, achamos que dois indivíduos efetuaram os disparos,mas a análise de imagens mostrou que eram três atirando enquanto um aguardava no carro", descreveu. Queiroz disse que foram encontrados no local 34 cápsulas de três pistolas calibre 9 milímetros. "Na região da cabeça, contamos oito disparos e ao todo acreditamos que tenham sido de 15 a 20 tiros", detalhou. O Instituto-Geral de Perícias fez coleta de materiais na área. O caso continuará sendo apurado pela Polícia Civil.