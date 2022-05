Homem morto a tiros em Alvorada

publicidade

Um motorista de aplicativo morreu depois de um tiroteio, em Alvorada, na madrugada deste sábado. Ele foi morto a tiros na rua Tomé de Sousa, no bairro Maria Regina. Informações preliminares dão conta de que ele levava a esposa para ganhar bebê, quando foi abordado no caminho. A identificação da vítima não foi divulgada pela polícia, nem a motivação do crime.

Não há informações sobre o estado de saúde da mulher e da criança. A delegacia do município investiga o caso.