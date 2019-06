Homem morto em barbearia de Cachoeirinha foi executado, diz Polícia Civil

publicidade

O assassinato de um homem ocorrido no interior de uma barbearia em Cachoeirinha foi mesmo uma execução. Esta linha de investigação está sendo seguida pelos agentes da 2ª Delegacia de Polícia (DP). De acordo com o titular da DP, delegado Maurício Barison, o atirador, trajando boné e bermuda, ria enquanto disparava de pistola na vítima, de 41 anos, que trabalhava como segurança de eventos e seria praticante de artes marciais. Os policiais civis analisam agora a informação de que recentemente a vítima havia se envolvido e levou vantagem em uma briga na vila Anair.

A hipótese é de que o homem que teria sido surrado possa ter cometido o crime por vingança. Imagens de câmeras de monitoramento flagraram o autor dos disparos e serão verificadas pelos investigadores. Testemunhas prestaram depoimentos e outras diligências serão realizadas. Os laudos do Instituto-Geral de Perícias são aguardados.

O homicídio ocorreu na noite do último sábado, no estabelecimento situado na rua Juscelino Kubitschek, no bairro Granja Esperança. O atirador apareceu e mandou clientes e funcionários abandonarem o local. Em seguida, o criminoso efetuou vários tiros. A esposa da vítima estava junto e acabou presenciando a morte do marido.

O atirador fugiu em uma bicicleta, possivelmente em direção à vila Anair. Acionada, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito. Policiais militares do 26º BPM foram chamados e realizaram buscas na região, mas não encontraram o suspeito.