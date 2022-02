Homem preso após tentativa de furto em depósito em Santa Cruz do Sul

publicidade

A Brigada Militar de Santa Cruz do Sul prendeu, na madrugada deste sábado, um homem de 30 anos por tentativa de furto em um estabelecimento comercial no bairro Centro. Por volta das 2h45min, os policiais militares foram acionados pela sala de operações para atendimento de ocorrência de furto no depósito de um estabelecimento comercial.

No local, a guarnição se deparou com o suspeito já detido pelo segurança e, com ele, foram apreendidos quatro pedaços de tubos de cobre de ar-condicionado, com cerca de 80 centímetros cada. O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi apresentado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Santa Cruz do Sul, onde a ocorrência foi registrada. Após ser ouvido, ele foi liberado.