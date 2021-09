Homem que ateou fogo na companheira em frente aos filhos em Gravataí é denunciado

publicidade

O Ministério Público em Gravataí denunciou, nesta terça-feira, um homem de 38 anos pelo crime de homicídio quadruplamente qualificado contra a então companheira, de 37, que morreu depois de 23 dias internada, na quinta-feira passada.

Conforme a promotora de Justiça Aline Baldissera, o denunciado jogou combustível na mulher e ateou fogo no corpo dela, em frente aos três filhos dela, após trancar os quatro no apartamento em que viviam, no bairro Santa Cruz.

Na quinta-feira, a vítima morreu por “falência de multissistêmia, sepse, contaminação pós queimaduras de segundo e terceiro grau” no Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre.

Para a promotora, o crime teve motivo torpe, com emprego de meio cruel de execução e de recurso que dificultou a defesa da mulher. A quarta qualificadora imputada pela promotora ao acusado é feminicídio, já que a vítima era companheira dele e que o fato ocorreu em um contexto de violência doméstica e familiar.

Tentativas de homicídio

O MP também denunciou o homem por três tentativas de homicídio contra os enteados, um deles com queimaduras de segundo grau.

De acordo com o promotor, a morte dos três não se consumou por circunstâncias alheias à conduta do denunciado, como a intervenção de terceiros no local, uma vez que vizinhos auxiliaram as vítimas, acionando o socorro médico.

As tentativas de homicídio também foram qualificadas por motivo torpe, emprego de fogo e de recurso que dificultou a defesa. “Ao ser socorrida, à beira da morte, a vítima pediu para que buscassem no apartamento sua filha de sete anos, que ainda dormia”, finalizou a promotora.

Crime

O crime ocorreu no começo da madrugada do dia 3 em um conjunto habitacional situado na rua Santo Agostinho, no bairro Santa Cruz. O marido ateou fogo com um galão de gasolina no apartamento em que vivia com a esposa e os três filhos dela. O imóvel ficou todo destruído.

Policiais do 17º BPM prenderam o acusado no mesmo dia. Ele acabou atingido nas mãos pelas chamas.

Os filhos da vítima – dois adolescentes de 16 e de 19 anos, além de uma menina de sete, inalaram fumaça durante o incêndio e precisaram também de atendimento médico.