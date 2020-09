Homem que atirou e atingiu criança na cabeça é denunciado pelo Ministério Público em Passo Fundo

publicidade

O Ministério Público do Rio Grande do Sul ofereceu denúncia contra um homem de 29 anos que baleou na cabeça uma criança, de um ano e oito meses, na noite de 21 de agosto deste ano, em Passo Fundo. O acusado vai responder na Justiça por tentativa de homicídio qualificado, com uso de meio que possa resultar perigo comum. Protocolada no dia 3 deste mês pelo promotor de Justiça Octavio Cordeiro Noronha, a denúncia foi recebida no dia 8.

O crime aconteceu às 23h19min do mês passado na rua Jairo Gasparoto Lemos, no bairro São Luiz Gonzaga, onde o denunciado, motivado por desavenças anteriores e portando uma arma de fogo, efetuou disparos contra dois desafetos. A criança, que estava dentro de um Volkswagen Gol com os pais, foi atingida por um tiro que atravessou o vidro traseiro do veículo. Ela foi socorrida e internada no Hospital São Vicente de Paulo.

Na tarde do dia 26 de agosto, a Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) da Polícia Civil prendeu preventivamente o autor do disparo que atingiu a criança. O acusado, que possui extensa ficha de antecedentes criminais, alegou que efetuou três disparos de arma de fogo contra dois indivíduos que lhe abordaram em via pública com uma faca na mão.

Conforme denúncia do MPRS, o crime foi praticado com emprego de meio que resultou perigo comum, uma vez que o acusado disparou diversas vezes em via pública, colocando em risco a vida e a integridade física das pessoas que transitavam ou moram no local.