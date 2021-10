Homem suspeito de matar e estuprar adolescente indígena é denunciado pelo Ministério Público

publicidade

O homem, de 33 anos, suspeito de estuprar e matar por asfixia Daiane, uma adolescente indígena, de 14 anos, na cidade de Redentora, foi denunciado na última sexta-feira pelo Ministério Público. Ele foi formalmente acusado dos crimes de estupro de vulnerável e homicídio com seis qualificadoras (meio cruel, motivo torpe, dissimulação, recurso que dificultou a defesa da vítima, para assegurar a ocultação de outro crime e feminicídio).

O promotor de Justiça Germano Podanosche explicou que o homem se deslocou pelo interior de Redentora, município do Noroeste do Rio Grande do Sul, ciente de que na região ocorriam bailes e passou a oferecer carona a jovens indígenas que costumavam caminhar pela área. “A vítima aceitou a carona e foi conduzida até o local do crime, especialmente selecionado em razão de ele o conhecer muito bem, dado que sua família havia possuído, em outros tempos, uma propriedade lindeira por ele frequentada. Lá, a vítima, sem poder resistir, foi estuprada, estrangulada e morta”, explicou.

A prática, conforme a denúncia, decorreu de motivo torpe, correspondente ao desprezo do denunciado para com a população originária Kaingang e seus integrantes (etnofobia), nutrido pela falsa ideia de que tal comunidade e as autoridades constituídas reagiriam com passividade ao estupro em razão de sua condição de indígena. Podanosche afirmou ainda que o acusado ofereceu carona a outras garotas indígenas do mesmo povo.